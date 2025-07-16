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أحمد جودة - القاهرة - أفادت تقارير صحفية أن الجناح الكولومبي لويس دياز، البالغ من العمر 28 عامًا، أبلغ إدارة ليفربول برغبته في الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

لويس دياز يطلب الرحيل بعد رفض عرض بايرن ميونخ المغري

وبحسب ما نشرته صحيفة "ذا أتلتيك"، فإن دياز عبّر عن استيائه بعد رفض النادي عرضًا رسميًا من بايرن ميونخ بلغت قيمته 58.6 مليون جنيه إسترليني، حيث كان يتطلع لخوض تجربة جديدة في الدوري الألماني.

ورغم تمسك ليفربول باللاعب ورفض العرض الألماني، إلا أن مصادر مقربة من دياز أكدت أنه يشعر بأن الوقت قد حان للانتقال إلى نادٍ جديد يمنحه دورًا أكبر وفرصة لحصد ألقاب كبرى.

ومن المنتظر أن تتواصل الضغوط على إدارة الريدز خلال الأسابيع المقبلة، في ظل رغبة بايرن في تقديم عرض مُحسن، وسط ترقب من أندية أخرى تتابع موقف اللاعب باهتمام.