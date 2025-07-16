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أحمد جودة - القاهرة - أبلغ نادي نابولي الإيطالي إدارة ليفربول بشكل رسمي أن فكرة التعاقد مع المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز، البالغ من العمر 26 عامًا، أصبحت خارج الحسابات تمامًا.

نابولي يقطع الطريق على ليفربول ويغلق ملف صفقة داروين نونيز نهائيًا

ووفقًا لما أكده الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، فإن نابولي لا ينوي الدخول في مفاوضات مع ليفربول بشأن نونيز، بعدما تم طرح اسمه ضمن خيارات الريدز الهجومية في الميركاتو الصيفي الجاري.

ويأتي هذا القرار من جانب نابولي في ظل تركيز إدارة النادي على صفقات هجومية أخرى، إلى جانب صعوبة التوصل لاتفاق مالي يرضي الطرفين، خصوصًا مع تمسك ليفربول بسعر مرتفع للمهاجم الأوروجوياني.

نونيز الذي انتقل إلى ليفربول في صيف 2022 لم يقدم المستويات المنتظرة بشكل مستمر، رغم تسجيله عددًا من الأهداف الحاسمة، إلا أن مستقبله مع الفريق لا يزال غامضًا في ظل سعي النادي لإعادة هيكلة خط الهجوم.