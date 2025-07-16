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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية أن إدارة ليفربول وضعت خطة بديلة طموحة لتدعيم خط الهجوم في حال تعثرت مفاوضات التعاقد مع مهاجم نيوكاسل يونايتد ألكسندر إسحق خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

خطة بديلة طموحة.. ليفربول يتحرك نحو 5 مهاجمين حال فشل صفقة إيزاك

وبحسب صحيفة "ميل+"، فإن ليفربول لم يكتف بالاهتمام بضم الفرنسي هوغو إيكيتيكي من آينتراخت فرانكفورت، بل تقدّم باستفسارات رسمية عن أربعة مهاجمين آخرين يُعدّون من أبرز الأسماء في القارة الأوروبية.

وتضم القائمة البديلة كلًا من أولي واتكينز مهاجم أستون فيلا والبالغ من العمر 29 عامًا، والنجم النيجيري فيكتور أوسيمين لاعب نابولي الإيطالي صاحب الـ26 عامًا، بالإضافة إلى يوان ويسا مهاجم برينتفورد صاحب الـ28 عامًا، وأخيرًا رودريغو جناح ريال مدريد البالغ من العمر 24 عامًا.

وتشير المصادر إلى أن ليفربول يستهدف التعاقد مع مهاجم قادر على تقديم حلول هجومية فورية، سواء كمهاجم صريح أو جناح هجومي، مع اعتماد الجهاز الفني على مرونة تكتيكية أكبر في الموسم المقبل.

إدارة الريدز تسابق الزمن لحسم أحد هذه الأسماء قبل انطلاق المعسكر التحضيري الكامل تحت قيادة المدير الفني الجديد، لضمان جاهزية الفريق من الناحية الفنية والبدنية مع بداية الموسم.