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أحمد جودة - القاهرة - أبدى نادي نيوكاسل يونايتد استياءه من الأنباء التي انتشرت مؤخرًا حول اهتمام ليفربول بالتعاقد مع مهاجمه السويدي ألكسندر إسحق مقابل 120 مليون جنيه إسترليني.

نيوكاسل يشكك في نوايا ليفربول ويعتبر تسريب الصفقة محاولة لزعزعة استقرار الفريق

ووفقًا لما نشرته صحيفة "تليجراف" البريطانية، فإن إدارة نيوكاسل ترى أن تسريب هذا الرقم الكبير إلى وسائل الإعلام ليس بريئًا، بل يُنظر إليه كخطوة تهدف إلى زعزعة استقرار اللاعب والتأثير على تركيزه قبل انطلاق الموسم الجديد.

ورغم أن نيوكاسل أعلن بشكل واضح أن إسحق ليس للبيع خلال هذا الصيف، إلا أن الاهتمام المتزايد من جانب ليفربول أثار حالة من التوتر داخل النادي، خصوصًا مع اقتراب فترة الإعداد للموسم ودخول الأندية في مراحل حاسمة من تجهيزاتها الفنية.

إدارة الماكبايز لا تنوي فتح باب التفاوض بشأن إسحق، وتؤكد تمسكها الكامل بالمهاجم السويدي الذي يُعد ركيزة أساسية في مشروع المدرب إيدي هاو للموسم المقبل.