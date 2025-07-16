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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية أن ليفربول بدأ خطوات جادة للتعاقد مع المهاجم الفرنسي هوغو إيكيتيكي، لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني والبالغ من العمر 23 عامًا، وذلك في ظل سعي النادي لتدعيم خط الهجوم خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ليفربول يتحرك لخطف "بديل إيزاك" من فرانكفورت قبل نيوكاسل

ووفقًا لما ذكرته شبكة سكاي سبورتس، فإن ليفربول قرر توجيه أنظاره نحو إيكيتيكي بعدما تأكد من تمسك نيوكاسل يونايتد بنجمه السويدي ألكسندر إسحق، صاحب الـ25 عامًا، والذي لا ينوي النادي الإنجليزي بيعه خلال هذه النافذة.

ويواجه ليفربول منافسة قوية من نيوكاسل يونايتد، الذي يضع هو الآخر إيكيتيكي كخيار بديل في حال حدوث أي تغييرات في ملف إسحق خلال الأسابيع المقبلة.

اللاعب الفرنسي، الذي سبق له اللعب في باريس سان جيرمان، انتقل إلى فرانكفورت في يناير الماضي، وقدم مستويات لافتة مع الفريق الألماني جعلته محط أنظار عدد من الأندية الأوروبية الكبرى.

ويبدو أن الصراع بين ليفربول ونيوكاسل على إيكيتيكي قد يشتعل في الأيام المقبلة، خصوصًا مع اقتراب الفرق من بدء معسكراتها التحضيرية للموسم الجديد، وحاجتها لحسم صفقات هجومية مبكرًا.