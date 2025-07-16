نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص لـ "دوت الخليج الرياضي.. عقبة أخيرة تمنع انتقال رضا سليم إلى الوداد ونادِ جديد يدخل في المفاوضات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل بعض أندية الدوري المغربي، الاستفسار حول موقف النجم المغربي رضا سليم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لبحث إمكانية ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وابتعد رضا سليم عن قائمة المارد الأحمر في الموسم الماضي بعد إصابته الأخيرة بقطع في غضروف الركبة، ليخرج من حسابات الأهلي منذ الموسم الماضي.

ويبدو ان موقف رضا سليم أصبح معقد في الدخول من جديد في حسابات المدير الفني الجديد خوسيه ريبيرو، حيث تسعى إدارة القلعة الحمراء لتسويق اللاعب وتحقيق أكبر استفادة منه في ظل اكتمال قائمة اللاعبين الأجانب للموسم الجديد.

- عروض مغربية لضم رضا سليم

وأكد مصدر مغربي في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج الرياضي":" أن شروط الأهلي لإعارة رضا سليم لن تقبل بسبب المقابل النادي المطلوب وهو 800 الف دولار لمدة موسم واحد".

وتابع:" الوداد هو الأقرب لضم اللاعب بجانب نادي نهضة بركان أما عروض الرجاء والجيش الملكي ليست صحيحة".

وأختتم:" في حالة تم تخفيض قيمة الصفقة سيتم انتقال اللاعب إلى نادي الوداد هذا الصيف".

