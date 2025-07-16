أحمد الكأس يأمل وصول مصر لنهائي مونديال الناشئين بقطر

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أحمد جودة - القاهرة - يأمل منتخب مصر في الوصول إلى أبعد مدى بكأس العالم لكرة القدم تحت 17 عامًا المقررة في قطر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، بعد مرور قرابة ثلاثة عقود على آخر مشاركة له بالبطولة.

وتقام البطولة بين الثالث و27 من نوفمبر بمشاركة 48 منتخبًا لأول مرة، ويسعى جيل واعد لمنتخب مصر بقيادة المدرب الوطني أحمد الكاس إلى الظهور بشكل مشرّف بعد أن أوقعته القرعة ضمن المجموعة الخامسة، التي تضم إنجلترا وفنزويلا وهايتي.

ونقلت اللجنة العليا للمشاريع والإرث المنظمة لكأس العالم عن مدرب مصر قوله: «نشعر بالسعادة للمشاركة في كأس العالم تحت 17 عاما بعد غياب طويل. نحن في كامل الجاهزية للعودة بوصفنا منافسين أقوياء، ونحن على ثقة أن منتخب الفراعنة للناشئين سيبذل قصارى جهده».

وأضاف: «تتمتع المنتخبات جميعها في مجموعتنا بكفاءة ومهارات عالية، وسيبذل كل منتخب أقصى أداء ممكن لتحقيق أفضل النتائج. نطمح أن نقدم مستويات مميزة، وأن نحقق نتائج مشرفة، وكلنا أمل أن نرى علم مصر مرفوعًا عاليًا في نهائي البطولة».

وتستهل مصر مشوارها أمام هايتي في الرابع من نوفمبر.

ومصر ضمن ست دول عربية تأهلت لكأس العالم تحت 17 عامًا إلى جانب قطر المستضيفة والسعودية والإمارات وتونس والمغرب.

وتقام البطولة على ملاعب أكاديمية أسباير الرياضية، وتشهد المباراة الافتتاحية مواجهة تجمع بين قطر وإيطاليا في الثالث من نوفمبر.

ويقام النهائي في استاد خليفة الدولي الذي استضاف مباريات في كأس العالم للكبار 2022.