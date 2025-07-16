نجم ليفربول إلى الدوري السعودي.. تفاصيل نارية

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت الصحافة السعودية إن فريق الهلال يسعى لضم مهاجم ليفربول داروين نونيز، في سوق الانتقالات الصيفية الحالية بناء على طلب الجهاز الفني بقيادة سيموني انزاجي.

كان الهلال السعودي قد ودع منافسات كأس العالم للأندية التي اقيمت بالولايات المتحدة الأمريكية من منتصف يونيو الماضي إلى منتصف يوليو، من ربع النهائي بعد الخسارة أمام فلومنيسي البرازيلي.

نجم ليفربول إلى الدوري السعودي



اوضحت الصحافة السعودية إن فريق الهلال السعودي بدأ بالتفاوض مع وكيل داروين نونيز، حول الشروط الشخصية المناسبة له، بعد انسحاب نابولي الايطالي من سباق التعاقد معه.

يمتلك ليفربول موافقة مبدئية من اللاعب [إيزاك] والا لم يتم التحرك بهذا الشكل الجنوني والخروج من سباق التعاقد مبكرً من عدة صفقات أمثال غيوكرس وبنيامين سيسكو، سيكون بديل نونيز.

