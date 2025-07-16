نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات آي سي ميلان الودية استعدادًا للموسم الجديد 2025-2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي اي سي ميلان الإيطالي لخوض عدة مباريات ودية ضمن معسكره التحضيري استعدادا للموسم الجديد 2025-2026 من الكالتشيو الذي سيقام بدولتي إنجلترا واستراليا خلال الفترة القادمة وستكون خمس مباريات بشهر يوليو الحالي وأغسطس المقبل أيضا.

مواعيد مباريات ميلان الودية

يوم الأربعاء 23 يوليو اي سي ميلان ضد آرسنال الإنجليزي 2:30 بستاد الملعب الوطني بسنغافورة.

يوم السبت 26 يوليو ميلان ضد ليفربول 2:30.

يوم الخميس 31 يوليو ميلان ضد برث جلوري الاسترالي 1:20.

يوم السبت 8 أغسطس ميلان ضد ليدز يونايتد 4:00.

يوم الأحد 10 أغسطس ميلان ضد تشيلسي 5:00.

القنوات الناقلة لمباريات ميلان

يجب اتباع الخطوات التالية، من أجل ضبط تردد قناة dazn على نايل سات لـ مشاهدة المباراة بث مباشر في كأس العالم للأندية 2025.

1- الدخول إلى قائمة الإعدادات من ريموت الرسيفر

2- اختيار إعدادات القنوات ومن ثم اختيار التثبيت اليدوي

3- اختيار القمر الصناعي نايل سات

4- إدخال البيانات (التردد- الاستقطاب- الترميز)

5- الضغط على زر البحث لتحميل قناة dazn

6- الضغط على زر حفظ.

وفيما جاء تردد قناة dazn على النايل سات كالتالي:

1- التردد: 12054

2- الاستقطاب: رأسي

3- معدل الترميز: 29900

4- معامل تصحيح الخطأ: 3/4