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أحمد جودة - القاهرة - إختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلى المرحلة الأولى من الإعداد للموسم الجديد بالفوز بسداسية نظيفة على فريق نجمة سيناء أحرزها

محمد بن شرقي "هدفين" أسامة فيصل، احمد آمين قفة، حسن احمد، مصطفى عبد الرحيم.

وديًا البنك الأهلى يفوز على نجمة سيناء بسداسية إستعدادا للموسم الجديد



ويتوجه فريق البنك الأهلى غدا الأربعاء إلى مدينة برج العرب للدخول فى معسكر مغلق لبدء المرحلة الثانية من الإعداد للموسم الجديد