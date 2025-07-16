نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليفربول يستهدف نجم ريال مدريد لتعويض الراحل جوتا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسعى ليفربول، بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم، إلى ضم المهاجم البرازيلي رودريغو من ريال مدريد الإسباني، وذلك حسب صحيفة "أس" الإسبانية، الثلاثاء.

ولم يكن عام 2025 سهلا على رودريغو ثم بقي وضعه على حاله مع قدوم المدرب الجديد تشابي ألونسو خلفا للإيطالي كارلو أنشيلوتي، إذ اكتفى بمشاركة واحدة كأساسي من أصل ست مباريات في مونديال الأندية الذي ودعه النادي الملكي بخسارة مذلة في نصف النهائي أمام باريس سان جرمان الفرنسي برباعية نظيفة.

وأفادت صحيفة "أس"، الصادرة من العاصمة الإسبانية، بأن ليفربول الذي خسر مؤخرا مهاجمه البرتغالي ديوغو جوتا في حادث سير مروع، سيدخل في الأيام القليلة المقبلة في مفاوضات مع ريال من أجل الحصول على خدمات رودريغو، لا سيما في حال خسر جهود الكولومبي لويس دياز لصالح بايرن ميونخ الألماني الذي تقدم بعرض أولي لم يحظ بموافقة العملاق البافاري وفق التقارير.

وتوقعت "أس" أن يكون العرض المقدم من ليفربول من أجل الحصول على ابن الـ24 عاما بحدود 100 مليون يورو، وهو المبلغ الذي وضعه بطل الدوري الممتاز ليتخلى عن دياز لصالح بايرن.

ويدافع رودريغو عن ألوان ريال الذي خرج من الموسم المنصرم خالي الوفاض على صعيد مسابقات الدوري والكأس الإسبانيين ودوري أبطال أوروبا، منذ 2019 بعدما قدم إليه من سانتوس، وهو مرتبط بالنادي الملكي حتى يونيو 2028 بعدما مدد عقده معه فينوفمبر 2023.

وتوج البرازيلي خلال مشواره مع نادي العاصمة بلقب الدوري المحلي ثلاث مرات، والكأس مرة واحدة والكأس السوبر ثلاث مرات، فيما أحرز قاريا لقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات والكأس السوبر مرتين، إضافة إلى لقب كل من كأس إنتركونتيننتل وكأس العالم للأندية مرة واحدة.