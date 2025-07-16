نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يوفنتوس يفكر في صفقة تبادلية مع أهلي جدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في خطوة قد تعيد واحدًا من أبرز نجوم الكالتشيو إلى الدوري الإيطالي، كشفت تقارير صحافية أن نادي يوفنتوس دخل في مفاوضات مبدئية مع نادي الأهلي السعودي لاستكشاف إمكانية ضم لاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسي، وسط رغبة اللاعب الواضحة في العودة إلى إيطاليا، حيث تألق سابقًا بقميصي أتالانتا وميلان.

ووفقًا لما أوردته صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، فإن "البيانكونيري" يدرسون صيغة صفقة تبادلية مع الأهلي تتضمن إدراج الأرجنتيني نيكو غونزاليس في العملية، لا سيما أن النادي السعودي يُبدي اهتمامًا كبيرًا بضم صانع ألعاب مميز، في وقت يفضل فيه كيسي مغادرة الدوري السعودي الذي انضم إليه قادمًا من برشلونة صيف 2023 مقابل 12.5 مليون يورو.

روما كان أول نادٍ إيطالي يبادر بالاستفسار عن وضع كيسي، حيث يحظى بتقدير كبير من المدير الرياضي فيديريك ماسارا، لكن المفاوضات لم تتجاوز مرحلة الجسّ النبض. أما يوفنتوس، فبدأ خطوات أكثر جدية مستغلًا رغبته في التخلص من نيكو غونزاليس، ومحاولة استخدامه كورقة ضغط على الأهلي في صفقة تبادلية تشمل عودة كيسي إلى تورينو.

فرانك كيسي، الذي يُلقب بـ "الرئيس" منذ أيامه في ميلان، لا يعيش أفضل فتراته في الدوري السعودي، اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا لا يخطط لتمديد عقده، والذي ينتهي في يونيو حزيران 2026، وهو ما فتح باب التكهنات حول إمكانية رحيله هذا الصيف.

ورغم أن قيمته السوقية حاليًا باتت أقل مما كانت عليه قبل عام، فإن العائق الأبرز أمام انتقاله إلى أي نادٍ أوروبي يبقى في راتبه الضخم الذي يتقاضاه حاليًا، ويبلغ 18 مليون يورو سنويًا، وهو رقم يصعب على أي نادٍ في "سيري آ" مجاراته.