نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد 12 عامًا.. خلفان مبارك يغادر الجزيرة الإماراتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي الجزيرة، المنافس في دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم، انفصاله بالتراضي عن الجناح الأيمن، خلفان مبارك، بعد 12 عامًا قضاها مع الفريق.

وقال الجزيرة على منصة «إكس»: «يعلن النادي إنهاء التعاقد مع لاعب الفريق الأول خلفان مبارك بالتراضي بين الطرفين».

وأضاف: «يعبر الجزيرة عن شكره وامتنانه لخلفان تجاه ما قدمه مع الفريق خلال السنوات الماضية، ويتمنى له كل التوفيق».

وتُوج اللاعب (30 عامًا) بعدة ألقاب محلية مع الجزيرة أهمها لقب الدوري مرتين.

وكان من المقرر أن ينتهي عقد اللاعب في يونيو (حزيران) 2026، لكنه عبر عن رغبته في خوض تحديات جديدة دون الكشف تفاصيل.

واحتل الجزيرة المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المحلي في الموسم الماضي الذي حقق خلاله لقب كأس رابطة المحترفين الإماراتية بعد الفوز على شباب الأهلي في المباراة النهائية.