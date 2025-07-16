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أحمد جودة - القاهرة -

كثّف نادي يوفنتوس الإيطالي محاولاته للتعاقد مع الجناح الإنجليزي جادون سانشو، بتقديم عرض مُحسّن إلى مانشستر يونايتد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

يوفنتوس يرفع عرضه لضم جادون سانشو وسط تمسك مانشستر يونايتد بمطالبه

ويُعد سانشو أحد أبرز الأسماء المرشحة للرحيل عن "أولد ترافورد" هذا الصيف، ضمن خطة النادي لتقليص عدد لاعبي الخط الأمامي وتخفيف العبء المالي، إلا أن إدارة مانشستر يونايتد لا تزال متمسكة بالحصول على مقابل مالي مناسب، يعكس ما أنفقته على ضم اللاعب قبل 3 أعوام.

وبحسب ما أفاد به موقع فوتبول إيطاليا، فقد تقدّم يوفنتوس بعرض جديد بلغت قيمته 15 مليون جنيه إسترليني (نحو 17.3 مليون يورو)، بعد أن رفض النادي الإنجليزي عرضًا سابقًا بلغت قيمته 15 مليون يورو شاملة الحوافز.

وأضاف التقرير أن مسؤولي "السيدة العجوز" تواصلوا مؤخرًا مع وكلاء سانشو، في محاولة لتقريب وجهات النظر قبل تقديم العرض الجديد، على أمل التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف.

يُذكر أن جادون سانشو، البالغ من العمر 25 عامًا، انضم إلى مانشستر يونايتد في صيف 2021 قادمًا من بوروسيا دورتموند، في صفقة كبيرة بلغت قيمتها 85 مليون يورو، لكنه لم ينجح في فرض نفسه ضمن التشكيلة الأساسية، ليقضي الموسم الماضي معارًا إلى تشيلسي.