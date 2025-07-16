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أحمد جودة - القاهرة -

عبّر جيرارد مارتن، لاعب برشلونة الشاب، عن إعجابه الكبير بزميله لامين يامال، مشيرًا إلى دوره المؤثر في الفريق، كما تحدث عن أبرز اللحظات التي عاشها بقميص البلوغرانا.

جيرارد مارتن يشيد بلامين يامال ويكشف عن أفضل مبارياته مع برشلونة

وقال مارتن في تصريحات لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: "لامين يامال شاب هادئ للغاية خارج الملعب، لكنه يتحوّل إلى لاعب استثنائي عندما تكون الكرة بين قدميه. ما قدمه هذا العام يوضح إمكانياته الكبيرة".

وأضاف: "يمتلك روحًا مرحة ويحب المزاح كثيرًا، وهذا جزء من شخصيته. ربما تساعده هذه الروح المرحة على اللعب بحرية وشجاعة داخل الملعب، فهو لا يخشى تجربة أي شيء".

وعن بداياته مع الفريق الأول، أوضح مارتن: "في البداية كنت متأثرًا بما يُقال عني، لكني قررت التركيز على نفسي. كنت ألعب بحذر، والآن أشعر بأنني أصبحت أكثر تحررًا وطبيعية داخل الملعب".

وأكد أن المدرب هانز فليك كان له دور كبير في تطوره: "حين يمنحك المدرب الثقة، تشعر براحة أكبر. مجرد علمك بأنه يؤمن بك ويعتمد عليك يزيد من ثقتك بنفسك".

وتحدث مارتن عن قدوته قائلًا: "لطالما تابعت جوردي ألبا، فأنا مشجع لبرشلونة منذ الصغر، وكان يلعب في نفس مركزي، كما أنه نشأ في كورنيّا مثلما فعلت أنا".

وعن مشاركته في مباريات حاسمة نهاية الموسم الماضي، قال: "كان ذلك تحديًا كبيرًا بالنسبة لي لأُثبت أنني أستحق مكاني. كنت مصممًا على إثبات نفسي".

وحول استمرار فليك في الاعتماد عليه رغم ترشيحات الدفع بإينييغو في مركزه، علق:

"ثقة المدرب بي في لحظات الشك منحتني دفعة معنوية هائلة. أردت إثبات أن قراره كان صائبًا".

أما عن المباراة الأفضل في مسيرته حتى الآن، فاختار مواجهة إنتر ميلان في "سان سيرو":

"رغم النتيجة المؤسفة، تبقى مباراة إنتر في ميلانو الأفضل بالنسبة لي. شعرت خلالها بأنني قدمت أفضل ما لدي. كما أعجبتني كثيرًا مباراة دورتموند في دوري الأبطال".

وتابع: "بعد مباراة إنتر، ورغم أدائي الجيد، شعرت بحزن كبير بسبب الخسارة. بكيت بعد اللقاء، لكن ذلك منحني دافعًا للاستمرار. كانت لحظة مؤثرة وأكدت لي أن العمل الجاد لا يضيع".

وعن مواجهة مهاجمين كبار مثل لاوتارو مارتينيز وماركوس تورام، رد مارتن بثقة:

"لا، لم أشعر بالخوف. نحن قادرون على مواجهة أي فريق عندما نلعب بثقة ومن دون رهبة".

وفيما يخص اللقطة المثيرة للجدل مع دينزل دومفريس، قال: "نعم، بالنسبة لي كانت مخالفة واضحة. شعرت بذلك في أرض الملعب، وبعد المباراة شاهدت اللقطة مرارًا لأتأكد. الأمر أزعجني قليلًا لأن إحساسي لم يكن خاطئًا".

واختتم جيرارد مارتن حديثه مؤكدًا أنه لا يزال في بداية الطريق، لكنه مصمم على تقديم الأفضل دائمًا، مؤمنًا بأن الثقة والعمل الجاد هما مفتاح النجاح في برشلونة.