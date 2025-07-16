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أحمد جودة - القاهرة -

أثار إعلان الاتحاد العُماني لكرة القدم التعاقد مع المدرب البرتغالي المخضرم كارلوس كيروش لتولي قيادة المنتخب الوطني الأول، موجة واسعة من الجدل بين أوساط جماهير الكرة العُمانية، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد للقرار ومعارض له.

تعيين كيروش مدربًا للمنتخب العماني يثير الجدل بين مؤيد ومعارض

وجاءت ردود الفعل عبر الحساب الرسمي للاتحاد العُماني على منصة "إكس"، معبّرة عن تباين في وجهات النظر، رغم السيرة التدريبية الطويلة التي يتمتع بها كيروش، والتي شملت قيادة منتخبات كبرى مثل البرتغال، إيران، كولومبيا، مصر، وقطر.

ورأى قطاع كبير من الجماهير أن المنتخب العُماني بحاجة لمدرب أكثر طموحًا، خاصة مع اقتراب الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026، في حين رحّب كثيرون برحيل المدرب الوطني رشيد جابر، معتبرين أن التغيير بات ضروريًا.

وقال المشجع علي بن سعيد الحجري: "القرار غير موفق، وكان من الأفضل استمرار رشيد جابر، لأننا كنا على بعد فوز وتعادل فقط من التأهل المباشر إلى المرحلة التالية من التصفيات."

أما المشجع راشد المجرفي فعبّر عن تحفظه قائلًا: "كيروش فشل مع مصر وكولومبيا وقطر، وإنجازاته تُنسب لفترة مساعدته في مانشستر يونايتد، التصفيات قريبة وسنرى النتائج قريبًا."

من جانبه، أبدى سعيد السعدي قلقه من عمر المدرب: "نتمنى التوفيق، لكن عمره 72 سنة، وكرة القدم الحديثة تتطلب مدربًا شابًا لديه شغف وطموح لصناعة فريق قوي."

كما قال أنس يوسف: "القرار غير موفق"، فيما علّق سعيد المنذري متسائلًا: "على أي أساس تم التعاقد؟ وإن لم نتأهل لكأس العالم، هل سيتم تغييره مجددًا؟" أما زاهر الصخبوري فاختصر رأيه بعبارة: "عندما تفرض العاطفة نفسها على الواقع."

وفي المقابل، عبّر عدد من الجماهير عن دعمهم للاتحاد وثقتهم بخبرة كيروش، حيث قال خليفة البريكي: "الأهم هو إبعاد رشيد جابر، لقد أضعنا فرصة لا تُعوّض للتأهل المباشر، وكيروش خيار مناسب في هذه المرحلة."

أما رشيد الشامسي فأشاد بقرار الاتحاد: "بالتوفيق للمنتخب والجهاز الفني الجديد، يبدو أن القرار جاء بعد دراسة وليس مجرد صدفة."

وأضاف ياسر الغافري: "قرار جريء من الاتحاد، يضع مصلحة المنتخب فوق كل المجاملات، ونأمل أن تكون هذه بداية لمرحلة جديدة."

ورغم التباين في الآراء، تُجمع الجماهير العُمانية على أهمية المرحلة المقبلة، وضرورة تقديم المنتخب لمستوى يليق بطموحات التأهل إلى كأس العالم 2026، في ظل التحديات التي تفرضها المرحلة الحاسمة من التصفيات الآسيوية.