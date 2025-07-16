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أحمد جودة - القاهرة -

يُفكر نادي ليفربول في اتخاذ خطوة غير متوقعة بتقديم عرض للتعاقد مع ماركوس راشفورد، نجم مانشستر يونايتد، بهدف تعزيز خط هجومه خلال الميركاتو الصيفي، وفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

ليفربول يدرس خطوة مفاجئة نحو نجم مانشستر يونايتد المهمّش

وإذا تمت الصفقة، ستكون الأولى بين الناديين الغريمين منذ أكثر من 6 عقود، وتحديدًا منذ انتقال فيل تشيزنال من مانشستر يونايتد إلى ليفربول عام 1964، ما يزيد من الطابع التاريخي والقيمة الرمزية لهذه الخطوة.

ويأتي اهتمام ليفربول براشفورد في ظل خروجه من حسابات المدرب روبن أموريم، الذي لا يمانع في رحيله هذا الصيف، حيث تم تقييم سعر اللاعب بـ40 مليون جنيه إسترليني، خاصة بعد فترة الإعارة التي قضاها في أستون فيلا.

في المقابل، يبحث ليفربول عن بديل هجومي، في ظل رغبته في التخلص من داروين نونيز، بينما يفضل المدرب آرني سلوت ضم المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك، وقد بدأ النادي بالفعل خطوات رسمية نحو التعاقد معه. لكن إدارة نيوكاسل رفضت التفريط في اللاعب، مع تمسكها بالحصول على 150 مليون جنيه إسترليني.

هذا الرفض دفع ليفربول إلى دراسة خيارات أخرى، من بينها راشفورد، بالتزامن مع مساعٍ من بايرن ميونخ لضم لويس دياز، والتي يقاومها "الريدز" بشدة.

يُذكر أن محاولة انتقال مشابهة كانت على وشك الحدوث في عام 2007، عندما طلب جابرييل هاينزه، لاعب يونايتد حينها، الانضمام إلى ليفربول بعد خلاف مع السير أليكس فيرجسون، لكن الأخير رفض بيعه للغريم، وفضّل انتقاله إلى ريال مدريد بدلًا من ذلك.