نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نابولي يصرف النظر عن نونيز ويحسم صفقة لورينزو لوكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية إيطالية، مساء الثلاثاء، أن نادي نابولي حسم موقفه النهائي بشأن التعاقد مع المهاجم الأوروجواياني داروين نونيز، نجم ليفربول، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

نابولي يصرف النظر عن نونيز ويحسم صفقة لورينزو لوكا

وبحسب ما أفادت به شبكة "سكاي إيطاليا"، قررت إدارة نابولي الانسحاب من سباق ضم نونيز، بسبب المغالاة المالية من جانب ليفربول، حيث اعتُبرت مطالبه غير متناسبة مع استراتيجية النادي المالية.

وبدلًا من ذلك، توصل نابولي إلى اتفاق نهائي مع نادي أودينيزي لضم المهاجم الشاب لورينزو لوكا، على سبيل الإعارة مع خيار إلزامي بالشراء عند نهاية الموسم.

وترى إدارة نابولي في لوكا، البالغ من العمر 23 عامًا، الحل الأمثل لتعزيز خط الهجوم إلى جانب النجم البلجيكي روميلو لوكاكو، ضمن خطة النادي لتكوين منظومة هجومية قوية بعد تتويجه بلقب الدوري الإيطالي.

وكان لوكا قد تألق الموسم الماضي بقميص أودينيزي، حيث لفت الأنظار بأدائه المميز، ليصبح هدفًا لعدة أندية إيطالية، قبل أن ينجح نابولي في حسم الصفقة لصالحه.