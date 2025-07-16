سهام صالح: الزمالك توصل لاتفاق مبدئي مع حسام عبد المجيد بسبب البونص

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أحمد جودة - القاهرة - أكدت الإعلامية سهام صالح، ان نادي الزمالك توصل إلى اتفاق مع مبدئي لتجديد عقد حسام عبد المجيد مدافع الفريق

الزمالك توصل لاتفاق مبدئي مع حسام عبد المجيد بسبب البونص

وقالت سهام صالح في تصريحات لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: الزمالك توصل لاتفاق مبدئي من اجل تجديد تعاقد حسام عبد المجيد مدافع الفريق خلال الفترة المقبلة

واضافت: جون ادوارد توصل لاتفاق مبدئي مع حسام عيد المجيد مدافع الفريق بعقد سنوي ٥٠ مليون بالإضافة إلى بونص في عقده وهو ما زاد من تقريب وجهات النظر