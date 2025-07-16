الرياضة

إبراهيم صلاح: أحمد عبد القادر هيكسر الدنيا مع الزمالك.. وأتمنى انضمام ثنائي الأهلي للأبيض

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إبراهيم صلاح: أحمد عبد القادر هيكسر الدنيا مع الزمالك.. وأتمنى انضمام ثنائي الأهلي للأبيض

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أحمد جودة - القاهرة - اكد إبراهيم صلاح نجم الزمالك السابق، ان وسام ابو علي مهاجم الاهلي هو القطعة الناقصة في اسكواش الزمالك

إبراهيم صلاح: أحمد عبد القادر هيكسر الدنيا مع الزمالك.. وأتمنى انضمام ثنائي الأهلي للأبيض


وقال صلاح في تصريحات مع سهام صالح على قناة اون: الاهلي يمتلك زخمة من النجوم، ولكن أتمنى تواجد مهاجم مثل وسام ابو علي في الزمالك 
واضاف: وسام ابو علي مهاجم مميز واتمنى بكل تاكيد ان ينضم للزمالك لأنه سيمثل اضافة قوية للغاية للأبيض 
وتابع: اليو ديانا ايضًا لاعب مميز واتمنى تواجده في وسط ملعب نادي الزمالك وهو اضافة مميزة للغاية للزمالك 
وأردف: الزمالك يحتاج إلى احمد عبد القادر لاعب كبير ويمتلك إمكانيات مميزة وطريقة لعب تليق بنادي الزمالك اكثر من الاهلي وأحمد عبد القادر هيكسر الدنيا مع الزمالك حال انضمامه للفريق

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مريم الجابري

مريم الجابري

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