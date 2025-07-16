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أحمد جودة - القاهرة -

أبدى يورجن كلوب، المدير الفني السابق لنادي ليفربول، رأيه بشأن انضمام النجم الألماني فلوريان فيرتز إلى "الريدز"، مشيرًا إلى أن نجاحه في آنفيلد سيتوقف على تحديد موقعه داخل الملعب، وليس فقط على موهبته اللافتة.

كلوب: فيرتز موهبة عظيمة.. لكن مركزه في ليفربول لا يزال مجهولًا

وانتقل فيرتز إلى ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية قادمًا من باير ليفركوزن، في صفقة ضخمة بلغت قيمتها 100 مليون جنيه إسترليني، وقد ترتفع إلى 116 مليونًا حسب المتغيرات، حيث وقع عقدًا يمتد لخمس سنوات.

ورغم التعاقد الرسمي، غاب اللاعب عن أولى مباريات ليفربول التحضيرية أمام بريستون، والتي انتهت بفوز الفريق بنتيجة (3-1)، ضمن خطة الجهاز الفني لإدارة لياقته البدنية بشكل مدروس.

وفي تصريح لصحيفة ديلي ميل، قال كلوب:

"أنا متأكد من أن فيرتز سيُثبت نفسه، لكنه يحتاج إلى وضوح في الدور الذي سيلعبه. لا أعرف تحديدًا في أي مركز سيستخدمه المدرب آرني سلوت، فالموهبة وحدها لا تكفي".

ويمتلك فيرتز قدرة على اللعب في عدة مراكز، أبرزها صانع الألعاب (رقم 10)، وهو الدور الذي برع فيه مع ليفركوزن، حيث أنهى الموسم الماضي بـ16 هدفًا و15 تمريرة حاسمة. كما يمكنه تأدية دور المهاجم الوهمي، ما يمنح أجنحة الفريق، مثل محمد صلاح، حرية أكبر للتحرك في العمق.

ويعد الجناح الأيسر أيضًا خيارًا قائمًا، خاصة في حال رحيل الكولومبي لويس دياز وسط اهتمام من برشلونة وبايرن ميونخ، كما يمكن توظيفه كلاعب وسط بجوار دومينيك سوبوسلاي، إذا قرر المدرب الهولندي الاعتماد على ثلاثي في وسط الميدان.

كل الاحتمالات واردة، لكن المؤكد أن مستقبل فيرتز في ليفربول سيكون محط أنظار الجميع.