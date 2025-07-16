الرياضة

إبراهيم صلاح: جنسية حامد حمدان وراء هذه الضجة.. والزمالك يحتاجه فنيا

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إبراهيم صلاح: جنسية حامد حمدان وراء هذه الضجة.. والزمالك يحتاجه فنيا

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أحمد جودة - القاهرة - اكد إبراهيم صلاح نجم الزمالك السابق، ان عمر جابر وعبد الله السعيد ومحمود الونش سيكونوا لهما ادوار مهمة داخل أوضة اللبس بعد اعتزال شيكابالا 

إبراهيم صلاح: جنسية حامد حمدان وراء هذه الضجة.. والزمالك يحتاجه فنيا

وقال صلاح في تصريحات مع سهام صالح على قناة اون: عمر جابر هو قائد نادي الزمالك في الوقت الحالي يليه عبد الله السعيد والونش 
واضاف: الثلاثي سيكون لهما ادوار مهمة في أوضة لبس الزمالك الفترة المقبلة لا سيما في ظل وجود لاعبين شباب في الزمالك 
وتابع: الزمالك متمسك بحامد حمدان لأنه اللعب متمسك ايضًا باللعب الأبيض وجمهور الزمالك عاطفي ويرى أن اللاعب يرغب بقوة في التواجد في الزمالك 
وأردف: حامد حمدان شاري الزمالك، وهو فلسطيني وهذه من ابرز النواحي التي تجعل جمهور الزمالك متعلقة باللاعب
وواصل: من الناحية الفنية حامد حمدان الزمالك يحتاجه في هذا المركز، وجنسية اللاعب وراء هذه الضجة

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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