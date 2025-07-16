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أحمد جودة - القاهرة - اكد إبراهيم صلاح نجم الزمالك السابق، ان عمر جابر وعبد الله السعيد ومحمود الونش سيكونوا لهما ادوار مهمة داخل أوضة اللبس بعد اعتزال شيكابالا

إبراهيم صلاح: جنسية حامد حمدان وراء هذه الضجة.. والزمالك يحتاجه فنيا

وقال صلاح في تصريحات مع سهام صالح على قناة اون: عمر جابر هو قائد نادي الزمالك في الوقت الحالي يليه عبد الله السعيد والونش

واضاف: الثلاثي سيكون لهما ادوار مهمة في أوضة لبس الزمالك الفترة المقبلة لا سيما في ظل وجود لاعبين شباب في الزمالك

وتابع: الزمالك متمسك بحامد حمدان لأنه اللعب متمسك ايضًا باللعب الأبيض وجمهور الزمالك عاطفي ويرى أن اللاعب يرغب بقوة في التواجد في الزمالك

وأردف: حامد حمدان شاري الزمالك، وهو فلسطيني وهذه من ابرز النواحي التي تجعل جمهور الزمالك متعلقة باللاعب

وواصل: من الناحية الفنية حامد حمدان الزمالك يحتاجه في هذا المركز، وجنسية اللاعب وراء هذه الضجة