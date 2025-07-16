الرياضة

إبراهيم صلاح: زيزو كان رغبته الرحيل من الزمالك.. وانتقاله للأهلي صدمني

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إبراهيم صلاح: زيزو كان رغبته الرحيل من الزمالك.. وانتقاله للأهلي صدمني

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أحمد جودة - القاهرة - اكد إبراهيم صلاح نجم الزمالك السابق، ان انتقال احمد سيد زيزو للأهلي كان صدمة بالنسبة لي ولم أتوقع انضمامه للأهلي.

إبراهيم صلاح: زيزو كان رغبته الرحيل من الزمالك.. وانتقاله للأهلي صدمني

وقال صلاح في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: لم اصدق انتقال زيزو للأهلي حتى تم الإعلان الرسمي له، وبالنسبة لي زيزو هو أسطورة زملكاوية 
واضاف: زيزو موهبة مبتكررش غير كل ٢٠ سنة، وكنت ارى إنه أسطورة زملكاوية، وزيزو كان في الزمالك محترف للغاية 
وتابع: زيزو لم يبخل بنقطة عرق على الزمالك ومسؤولي الزمالك كانوا عايزين زيزو يكمل
وأردف: ملف زيزو تمت ادارته بشكل خاطئ من كل الأطراف، وزيزو نظر إلى الناحية المادية والعرض المالي المغري من النادي الاهلي 
وواصل:  زيزو لم يكن يريد ان يجدد عقده مع الزمالك ورغبته الرحيل عن الفريق ولو أراد اللاعب البقاء كان استمرّ في صفوف الفريق بصرف النظر عن اي حاجة

مريم الجابري

مريم الجابري

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