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أحمد جودة - القاهرة - اكد إبراهيم صلاح نجم الزمالك السابق، ان انتقال احمد سيد زيزو للأهلي كان صدمة بالنسبة لي ولم أتوقع انضمامه للأهلي.

إبراهيم صلاح: زيزو كان رغبته الرحيل من الزمالك.. وانتقاله للأهلي صدمني

وقال صلاح في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: لم اصدق انتقال زيزو للأهلي حتى تم الإعلان الرسمي له، وبالنسبة لي زيزو هو أسطورة زملكاوية

واضاف: زيزو موهبة مبتكررش غير كل ٢٠ سنة، وكنت ارى إنه أسطورة زملكاوية، وزيزو كان في الزمالك محترف للغاية

وتابع: زيزو لم يبخل بنقطة عرق على الزمالك ومسؤولي الزمالك كانوا عايزين زيزو يكمل

وأردف: ملف زيزو تمت ادارته بشكل خاطئ من كل الأطراف، وزيزو نظر إلى الناحية المادية والعرض المالي المغري من النادي الاهلي

وواصل: زيزو لم يكن يريد ان يجدد عقده مع الزمالك ورغبته الرحيل عن الفريق ولو أراد اللاعب البقاء كان استمرّ في صفوف الفريق بصرف النظر عن اي حاجة