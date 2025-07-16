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أحمد جودة - القاهرة -

أفادت تقارير إعلامية بوجود توجه داخل الاتحاد العربي لكرة القدم لتأجيل بطولة كأس العرب للمنتخبات، المقررة في العام الجاري 2025، في ظل ازدحام غير مسبوق في الروزنامة الدولية.

تطورات جديدة بشأن مصير كأس العرب 2025.. التأجيل يلوح في الأفق

وذكرت صحيفة المنتخب المغربية أن الاتحاد العربي يدرس بجدية خيار تأجيل البطولة، بسبب تضارب مواعيدها مع عدد من الاستحقاقات الكبرى، وعلى رأسها نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025، وتصفيات كأس العالم 2026، بالإضافة إلى الضغط البدني المتراكم على اللاعبين نتيجة جدول المباريات المكثف خلال الموسم الماضي.

ويأتي هذا التوجه في وقت كانت فيه اللجنة المنظمة قد أعلنت سابقًا عن تخصيص جوائز مالية ضخمة للبطولة تتجاوز قيمتها 36.5 مليون دولار، في خطوة عكست الطموح في رفع مكانة كأس العرب إلى مصاف البطولات العالمية الكبرى من حيث القيمة والتنافسية.

ويُنتظر أن يحسم الاتحاد العربي قراره النهائي خلال الفترة المقبلة، في ضوء التنسيق مع الاتحادات القارية والمحلية، لضمان أفضل توقيت لتنظيم البطولة دون التأثير على جاهزية اللاعبين أو تضارب الأجندات الرسمية.