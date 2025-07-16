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أحمد جودة - القاهرة - أكد إبراهيم صلاح نجم الزمالك السابق، ان فيديو تقديم احمد شريف مهاجم الأبيض الجديد كان به إسقاطا على النادي الاهلي

إبراهيم صلاح: لم أتوقع انضمام ثلاثي الزمالك للأهلي.. وانتقالهم للأحمر ضربة موجعة

وقال صلاح في تصريحات مع سهام صالح على قناة اون: عجبني فيديو تقديم احمد شريف مهاجم الزمالك الجديد، على الرغم من وجود إسقاط بسيط على النادي الاهلي والجمهور الآن اصبح يميل لمثل هذه الأشياء

واضاف: اعتدت في الزمالك على عدم تقييم اي لاعب إلا عند اللعب مع الفريق عدة مباريات، والضغط الجماهيري عامل مؤثر وقوي في الأندية الكبيرة مثل الاهلي والزمالك

وتابع: جمهور الزمالك هو المعادلة الاصعب في كرة القدم فهم تحملوا ويتحملوا العديد من الصعاب، فهم مثال حقيقي للانتماء

وأردف: جمهور الزمالك مفيش زيه في العالم وهو مثال للصبر للتحمل والوفاء لناديه، وجمهور الزمالك هو من جلب كأس مصر الأخير امام بيراميدز

وواصل: انتقال زيزو وبن شرقي وامام عاشور للنادي الاهلي ضربة قوية للزمالك والأهلي استفاد فنيا وحقه في التعاقد مع اي لاعب متاح