الرياضة

إبراهيم صلاح: لم أتوقع انضمام ثلاثي الزمالك للأهلي.. وانتقالهم للأحمر ضربة موجعة

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إبراهيم صلاح: لم أتوقع انضمام ثلاثي الزمالك للأهلي.. وانتقالهم للأحمر ضربة موجعة

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أحمد جودة - القاهرة - أكد إبراهيم صلاح نجم الزمالك السابق، ان فيديو تقديم احمد شريف مهاجم الأبيض الجديد كان به إسقاطا على النادي الاهلي 

إبراهيم صلاح: لم أتوقع انضمام ثلاثي الزمالك للأهلي.. وانتقالهم للأحمر ضربة موجعة

وقال صلاح في تصريحات مع سهام صالح على قناة اون: عجبني فيديو تقديم احمد شريف مهاجم الزمالك الجديد، على الرغم من وجود إسقاط بسيط على النادي الاهلي والجمهور الآن اصبح يميل لمثل هذه الأشياء
واضاف: اعتدت في الزمالك على عدم تقييم اي لاعب إلا عند اللعب مع الفريق عدة مباريات، والضغط الجماهيري عامل مؤثر وقوي في الأندية الكبيرة مثل الاهلي والزمالك 
وتابع: جمهور الزمالك هو المعادلة الاصعب في كرة القدم فهم تحملوا ويتحملوا العديد من الصعاب، فهم مثال حقيقي للانتماء 
وأردف: جمهور الزمالك مفيش زيه في العالم وهو مثال للصبر للتحمل والوفاء لناديه، وجمهور الزمالك هو من جلب كأس مصر الأخير امام بيراميدز 
وواصل: انتقال زيزو وبن شرقي وامام عاشور للنادي الاهلي ضربة قوية للزمالك والأهلي استفاد فنيا وحقه في التعاقد مع اي لاعب متاح

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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