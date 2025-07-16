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أحمد جودة - القاهرة - اكد إبراهيم صلاح نجم الزمالك السابق، ان انتقال اماما عاشور للأهلي بسبب المقابل المادي واللاعب ينتمي للزمالك بنسبة مليون في المية



إبراهيم صلاح: إمام عاشور ضحى بالزمالك وجماهيره بسبب فلوس الأهلي.. ورفضت الأحمر مرتين

وقال صلاح في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: أنا أعرف أمام عاشور جيدا وهو بلدياتي واللاعب ينتمي للزمالك من صغره ولكنه انتقال للأهلي بسبب الفلوس

واضاف: امام عاشور ضحى بالزمالك وجماهيره بسبب فلوس الاهلي، والزمالك خيره على امام عاشور

وتابع: عندما كنت لاعبا في صفوف الزمالك مسؤولي الاهلي تواصلوا معي مرتين للانضمام للفريق ورفضت

وواصل: من الصعب كان انتقالي للأهلي لاني زملكاوي وبالنسبة لي الزمالك في مكانه لوحده ودا بيتي وخيره عليا