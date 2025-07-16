نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جيسوس يحدد احتياجاته في النصر ويطلب ثلاث صفقات لتعزيز التشكيلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير إعلامية سعودية أن المدرب البرتغالي جورجي جيسوس قدّم لإدارة نادي النصر قائمة باحتياجاته الفنية لتدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد من دوري روشن السعودي للمحترفين.

جيسوس يحدد احتياجاته في النصر ويطلب ثلاث صفقات لتعزيز التشكيلة

ووفقًا لصحيفة الشرق الأوسط، فإن جيسوس طلب التعاقد مع ثلاثة لاعبين جدد، لتدعيم مراكز محددة تشمل: لاعب خط وسط إضافي، ظهير أيسر، وجناح أيمن، بهدف بناء فريق متكامل قادر على المنافسة بقوة على لقب الدوري المحلي.

وبحسب الصحيفة، لم يتضمن تقرير جيسوس أي رغبة في الاستغناء عن النجم السنغالي ساديو ماني، حيث يرى فيه عنصرًا أساسيًا ضمن خططه للموسم المقبل، خاصة في ظل التركيز على خلق فريق تنافسي يمتلك عمقًا هجوميًا فعّالًا.

كما يواصل المدرب البرتغالي دراسة الخيارات البديلة في خط الهجوم، تحسبًا لغياب كريستيانو رونالدو عن بعض مباريات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2، خصوصًا تلك التي ستقام خارج الأراضي السعودية.

وفي سياق متصل، أشارت التقارير إلى وجود اهتمام أوروبي وبرازيلي بضم الجناح البرازيلي الشاب ويسلي، ويُعد نادي بولونيا الإيطالي الأكثر جدية، حيث يسعى لاستعارته لموسم واحد مع خيار الشراء في الصيف المقبل.

من جهة أخرى، يُتوقع أن يحتفظ المدافع الفرنسي محمد سيميكان بمكانه في التشكيلة الأساسية، حيث يحظى بثقة جيسوس، على أن تُحسم جميع الملفات المتعلقة بالمغادرين والوافدين خلال الأسبوع الأول من المعسكر الصيفي.