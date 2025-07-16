الرياضة

بايرن ميونخ يدخل سباق التعاقد مع رودريجو

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بايرن ميونخ يدخل سباق التعاقد مع رودريجو

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أحمد جودة - القاهرة -  

كشفت تقارير إعلامية أن نادي بايرن ميونخ يستعد للدخول بقوة في سباق التعاقد مع النجم البرازيلي رودريغو جويس، جناح ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

بايرن ميونخ يدخل سباق التعاقد مع رودريغو جويس بقوة

ووفقًا لما أورده موقع Fichajes الإسباني، فإن النادي البافاري أبدى اهتمامًا متزايدًا بضم رودريغو لدعم خط هجومه في الموسم المقبل، خاصة في ظل عدم اعتماد المدرب تشابي ألونسو عليه كخيار أساسي في التشكيلة الملكية.

وأشار التقرير إلى أن اللاعب يحظى باهتمام عدة أندية أوروبية كبرى، إلا أن بايرن ميونخ بات يعتبره هدفًا رئيسيًا، خصوصًا بعد تعثر مفاوضات ضم لويس دياز من ليفربول.

وأكد المصدر أن إدارة بايرن مستعدة لتلبية مطالب ريال مدريد المالية، حيث أبدت استعدادها لتقديم عرض قد يصل إلى 100 مليون يورو، من أجل الحصول على خدمات الدولي البرازيلي في الميركاتو الحالي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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