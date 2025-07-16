نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بايرن ميونخ يدخل سباق التعاقد مع رودريجو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير إعلامية أن نادي بايرن ميونخ يستعد للدخول بقوة في سباق التعاقد مع النجم البرازيلي رودريغو جويس، جناح ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

بايرن ميونخ يدخل سباق التعاقد مع رودريغو جويس بقوة

ووفقًا لما أورده موقع Fichajes الإسباني، فإن النادي البافاري أبدى اهتمامًا متزايدًا بضم رودريغو لدعم خط هجومه في الموسم المقبل، خاصة في ظل عدم اعتماد المدرب تشابي ألونسو عليه كخيار أساسي في التشكيلة الملكية.

وأشار التقرير إلى أن اللاعب يحظى باهتمام عدة أندية أوروبية كبرى، إلا أن بايرن ميونخ بات يعتبره هدفًا رئيسيًا، خصوصًا بعد تعثر مفاوضات ضم لويس دياز من ليفربول.

وأكد المصدر أن إدارة بايرن مستعدة لتلبية مطالب ريال مدريد المالية، حيث أبدت استعدادها لتقديم عرض قد يصل إلى 100 مليون يورو، من أجل الحصول على خدمات الدولي البرازيلي في الميركاتو الحالي.