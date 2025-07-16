نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات برشلونة الودية استعدادًا للموسم الجديد 2025-2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني لخوض عدة مباريات ودية ضمن معسكره التحضيري استعدادا للموسم الجديد 2025-2026 من الدوري الإسباني الذي سيقام بدولتي اليابان وكوريا الجنوبية خلال الفترة القادمة وستكون أربع مباريات بشهر يوليو الحالي وأغسطس المقبل.

مواعيد مباريات برشلونة الودية

يوم الأحد 27 يوليو برشلونة ضد فيسيل كوبي الياباني الساعة 1:00 بستاد نوفير.

يوم الخميس 31 يوليو برشلونة ضد اف سي سيول كوري الجنوبي 2:00 بستاد سيول.

يوم 4 أغسطس برشلونة ضد دايجو الكوري جنوبي 2:00 بستاد دايجو.

10 أغسطس برشلونة ضد كومو الإيطالي بملعب كامب نو.

القنوات الناقلة لمباريات برشلونة

يجب اتباع الخطوات التالية، من أجل ضبط تردد قناة dazn على نايل سات لـ مشاهدة المباراة بث مباشر في كأس العالم للأندية 2025.

1- الدخول إلى قائمة الإعدادات من ريموت الرسيفر

2- اختيار إعدادات القنوات ومن ثم اختيار التثبيت اليدوي

3- اختيار القمر الصناعي نايل سات

4- إدخال البيانات (التردد- الاستقطاب- الترميز)

5- الضغط على زر البحث لتحميل قناة dazn

6- الضغط على زر حفظ.

وفيما جاء تردد قناة dazn على النايل سات كالتالي:

1- التردد: 12054

2- الاستقطاب: رأسي

3- معدل الترميز: 29900

4- معامل تصحيح الخطأ: 3/4