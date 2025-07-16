نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الأهلي الودية استعدادًا للموسم الجديد 2025-2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي لخوض عدة مباريات ودية ضمن معسكره التحضيري استعدادا للموسم الجديد 2025-2026 الذي سيقام بدولة تونس خلال الفترة القادمة وستكون ثلاث مباريات بشهر يوليو الحالي. مواعيد مباريات الأهلي الودية يوم الاثنين 21 يوليو الأهلي ضد اتحاد قسنطينه الجزائري بملعب طبرقة. يوم الجمعة 25 يوليو الأهلي ضد شباب بلوزداد. يوم الاثنين الموافق 28 يوليو الأهلي ضد النجم الساحلي. القنوات الناقلة لمباريات الأهلي تردد قناة الأهلي تردد القناة على نايل سات: 12341 استقطاب القناة: أفقي (H). معدل ترميز القناة: 27500. معامل الخطأ: ⅚. جودة القناة: HD تردد قناة ON Time Sports على النايل سات القمر الصناعي: نايل سات التردد: 10853 الاستقطاب: أفقي (H) معدل الترميز: 27500 الجودة: HD