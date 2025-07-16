مواعيد مباريات مانشستر سيتي الودية استعدادًا للموسم الجديد 2025-2026

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أحمد جودة - القاهرة - مر مانشستر سيتي بفترة صعبة في موسم الماضي، حيث فشل في تلبية طموحات وآمال جماهيره بعد خسارة لقب الدوري الإنجليزي وتوديع دوري أبطال أوروبا مبكرًا.

ويأمل مانشستر سيتي بقيادة مديره الفني بيب جوارديولا في مصالحة الجماهير والعودة إلى منصات التتويج في الموسم الجديد خاصة بعد الصفقات القوية التي أبرمها السيتزنز.

بدأ مانشستر سيتي تحضيراته استعدادًا للموسم الجديد ببرنامج مكثف يهدف لاستعادة بريقه محليًا وأوروبيًا بعدما ودّع كأس العالم للأندية من دور الستة عشر، حيث يعمل المان سيتي على مراجعة خياراته الفنية وتجهيز الفريق بدنيًا وتكتيكيًا من أجل خوض تحديات الموسم المقبل.

واختار مانشستر سيتي أن يفتتح استعداداته بمباريات ودية أهمها مواجهة مرتقبة أمام باليرمو الإيطالي وسط تغييرات فنية وتكتيكية تطال التشكيلة الأساسية كما يسعى جوارديولا لإعادة ترتيب أوراقه بعد موسم لم ينتهِ كما كان متوقعًا.

وتنطلق الجولة التحضيرية للمان سيتي استعدادًا للموسم الجديد وهو لا يحمل لقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ 2020-2021 مما يضع ضغوطًا متزايدة على المجموعة لاستعادة الصدارة ومواصلة التفوق القاري.

مواعيد مباريات مانشستر سيتي الودية استعدادًا للموسم الجديد

وشهدت نهاية الموسم الماضي لحظة صادمة لجمهور السيتزنز بعد الخروج على يد الهلال السعودي في كأس العالم للأندية وهي النتيجة الاي أخرجت المان سيتي من البطولة وأجبرته على الدخول مبكرًا في أجواء التحضير للموسم الجديد بمعنويات حذرة وتطلعات مرتفعة.

وتعتبر مواجهة باليرمو أول مباريات مانشستر سيتي الودية وذلك ضمن برنامجه الصيفي، حيث ستقام المباراة يوم السبت 9 أغسطس المقبل على ملعب رينزو باربيرا في صقلية ضمن مباراة على لقب كأس أنجلو باليرميتانا الذي يأتي تكريمًا للروابط القديمة بين المدينة الإيطالية وكرة القدم الإنجليزية.

ولم يعلن مانشستر سيتي حتى الآن عن مباريات ودية إضافية ضمن جدول استعداداته ومن المقرر إدراج أي مباريات جديدة في حال تأكيدها رسميًا من قبل مسئولي النادي.