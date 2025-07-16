مواعيد مباريات مانشستر يونايتد الودية استعدادًا للموسم الجديد 2025-2026

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أحمد جودة - القاهرة - بدأ مانشستر يونايتد استعداده للموسم الجديد بمباراتين في القارة الآسيوية، المباراة الأولى كانت أمام نجوم آسيان في كوالالمبور والثانية أمام منتخب هونج كونج قبل أن يعود إلى إنجلترا لمواجهة ليدز يونايتد في السويد.

ثم ينتقل مانشستر يونايتد إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل المشاركة في سلسلة مباريات (البريميرليج سامر سيريز)، حيث يواجه كلا من وستهام يونايتد وبورنموث ثم إيفرتون قبل أن يختتم استعداداته بمواجهة فيورنتينا على ملعب أولد ترافورد يوم 9 أغسطس المقبل.

ويأمل روبن أموريم المدير الفني لمانشستر يونايتد في استغلال هذه المرحلة من أجل تقييم عناصر الفريق وتجربة أفكاره التكتيكية خاصة مع عودة بعض المعارين ووصول صفقات جديدة في وقت يحتاج فيه المان يونايتد إلى إعادة بناء ثقة جماهيره محليًا وأوروبيًا.

بدأ مانشستر يونايتد استعداداته للموسم الجديد مبكرًا، حيث خاض الفريق أولى مبارياته الودية يوم 28 مايو الماضي في كوالالمبور ضمن جولة آسيوية تضمنت مواجهات في ماليزيا وهونج كونج وذلك قبل استئناف التحضيرات الأوروبية والأمريكية في منتصف يوليو الحالي.

مواعيد مباريات مانشستر يونايتد الودية استعدادًا للموسم الجديد

وقاد روبن أموريم المرحلة التحضيرية الكاملة الأولى له مع مانشستر يونايتد بعد أن تولى المهمة في منتصف الموسم الماضي خلفًا لإريك تين هاج وتهدف هذه الفترة التحضيرية لتجهيز الفريق بدنيًا وتكتيكيًا بعد موسم محبط أنهى فيه الشياطين الحمر الدوري في النصف السفلي في جدول ترتيب البريميرليج وخسر نهائي الدوري الأوروبي أمام توتنهام.

ويستعرض دوت الخليج الرياضي مباريات مانشستر يونايتد الودية في الصيف الحالي:

- 19 يوليو 2025: مانشستر يونايتد وليدز يونايتد الساعة 3 ظهرا بتوقيت مصر

- 26 يوليو 2025: مانشستر يونايتد وويستهام يونايتد الساعة 7 صباحا بتوقيت مصر

- 30 يوليو 2025: مانشستر يونايتد وبورنموث الساعة 9 ونصف صباحا بتوقيت مصر

- 3 أغسطس 2025: مانشستر يونايتد وايفرتون الساعة 10 مساء بتوقيت مصر

- 9 أغسطس 2025: مانشستر يونايتد وفيورينتينا الساعة 3 إلا ربع ظهرا بتوقيت مصر