نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات ليفربول الودية استعدادًا للموسم الجديد 2025-2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل ليفربول الإنجليزي استعداده من أجل بداية قوية في الموسم الجديد وذلك عقب تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي.

وتعتبر الجولة الآسيوية من أبرز محطات تحضيرات ليفربول في الصيف الحالي، حيث يخوض ليفربول مباريات ودية في كلا من هونج كونج واليابان.

ويضع ليفربول بقيادة مديره الفني الهولندي آرني سلوت تركيزًا كبيرًا على فترة التحضير الصيفية باعتبارها الأساس الذي يُبنى عليه نجاح الموسم الجديد ويطمح سلوت في ترسيخ أفكاره التكتيكية بسرعة بين اللاعبين خصوصًا مع انضمام عدد من العناصر الجديدة إلى صفوف الريدز خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وتعتبر مباريات ليفربول الودية اختبارًا مبكرًا لقوة الفريق أمام منافسين كبار مثل ميلان وأتلتيك بلباو مما يساعد سلوت على تقييم مدى استجابة لاعبيه للتكتيك الجديد ومدى انسجام الوافدين الجدد مع الفريق تمهيدًا لمنافسات الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد.

تشمل فترة التحضيرات للموسم الجديد معسكرات تدريبية في إنجلترا ورحلة آسيوية تشمل هونج كونج واليابان وذلك في إطار الشراكة التجارية مع الخطوط الجوية اليابانية والتي تعد الشريك الرسمي للريدز.

من المقرر أن تُذاع مباريات ليفربول الودية عبر القناة الرسمية للنادي Liverpool FC TV بجانب تغطية مباشرة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي والتطبيق.

ويستعرض دوت الخليج الرياضي مباريات ليفربول الودية في الصيف الحالي:

- 26 يوليو 2025: ليفربول وميلان على استاد كاي تاك في هونج كونج الساعة 9 ونصف مساء بتوقيت مصر

- 30 يوليو 2025: ليفربول وميلان على استاد نيسان يوكوهاما في اليابان ولم يتم تحديد الموعد بعد

- 4 أغسطس 2025: ليفربول وميلان على استاد انفيلد معقل الريدز الساعة 4 مساء بتوقيت مصر

- 4 أغسطس 2025: ليفربول وميلان على استاد انفيلد معقل الريدز الساعة 7 مساء بتوقيت مصر