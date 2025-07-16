مواعيد مباريات تشيلسي الودية استعدادًا للموسم الجديد 2025-2026

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أحمد جودة - القاهرة - يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي استعداداته للموسم الجديد 2025-2026 والتي سيبدأها بمواجهات ودية قوية، وأبرزهم مباراة ميلان الإيطالي.

مواعيد مباريات تشيلسي الودية استعدادًا للموسم الجديد

تشيلسي ضد ليفركوزن، يوم 8 أغسطس في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشيلسي ضد اي سي ميلان، يوم 10 أغسطس، في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويدخل فريق تشيلسي الإنجليزي الموسم الجديد 2025-26، وهو منتشيا بعدما توج ببطولة كأس العالم للأندية 2025 على حساب نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد الفوز عليه بثلاثية نظيفة.