نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات توتنهام الودية استعدادًا للموسم الجديد 2025-2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي، مواعيد مباريات توتنهام هوتسبير الودية، للاستعداد لمواجهات الموسم الجديد 2025-2026 والتي ستنطلق بعد أيام قليلة.

مواعيد مباريات توتنهام هوتسبير الودية

توتنهام هوتسبير ضد ريدينج، يوم 19 يوليو في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

توتنهام هوتسبير ضد لوتون تاون، يوم 26 يوليو الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

توتنهام هوتسبير ضد أرسنال، يوم 31 يوليو، في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

توتنهام هوتسبير ضد نيوكاسل يونايتد، يوم 3 أغسطس في تمام الساعة الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

توتنهام هوتسبير ضد بايرن ميونخ، يوم 7 أغسطس، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.