مواعيد مباريات آرسنال الودية استعدادًا للموسم الجديد 2025-2026

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال الإنجليزي، لخوض مواجهات ودية من العيار الثقيل من أجل الاستعداد لمنافسات الموسم الجديد 2025-2026.

مواعيد مباريات أرسنال الودية استعدادًا للموسم الجديد

ومن المقرر أن يخوض فريق أرسنال أربع مباريات ودية قبل انطلاق الموسم الجديد 2025 -2026.

أرسنال ضد ميلان الإيطالي، يوم 23 يوليو في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

أرسنال ضد نيوكاسل يونايتد يوم 27 يوليو، في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

أرسنال ضد توتنهام هوتسبير، يوم 31 يوليو، في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

أرسنال ضد فياريال الإسباني، يوم 6 أغسطس، على ملعب الإمارات، في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.