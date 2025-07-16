عاجل.. صدمة كبرى لجماهير الزمالك بشأن الصفقة الجديدة

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أحمد جودة - القاهرة - فجّر أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، مفاجأة غير سارة لجماهير نادي الزمالك بشأن الأنباء المتداولة حول اقتراب القلعة البيضاء من التعاقد مع عدي الدباغ، النجم الفلسطيني المحترف في صفوف نادي رويال شارلروا البلجيكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

أحمد حسن يصدم جماهير الزمالك بشأن عدي الدباغ

ونفى أحمد حسن عبر منشور رسمي على حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك" صحة هذه الأنباء، قائلًا: "لا توجد مفاوضات بين نادي الزمالك واللاعب الفلسطيني عدي الدباغ"، في إشارة واضحة إلى أن كل ما تم تداوله في هذا الإطار لا يتجاوز كونه مجرد تكهنات إعلامية دون وجود أي خطوات رسمية حتى الآن.

ويأتي هذا النفي في الوقت الذي كانت فيه جماهير الزمالك تترقب إعلان صفقة جديدة لتدعيم الخط الأمامي للفريق، خصوصًا مع تداول تقارير ربطت النادي بالدباغ، الذي يُعد أحد أبرز المواهب العربية في الملاعب الأوروبية.

الزمالك يبدأ المرحلة الثانية من الإعداد في معسكر مغلق

وعلى صعيد آخر، دخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ظهر اليوم الثلاثاء، في معسكر مغلق بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك ضمن إطار المرحلة الثانية من البرنامج التحضيري للموسم الجديد، والذي يسعى من خلاله الجهاز الفني لرفع معدلات اللياقة البدنية والانسجام بين اللاعبين.

ومن المقرر أن يستمر المعسكر حتى 27 يوليو الجاري، ويخوض خلاله الفريق عدة مباريات ودية بهدف تجهيز اللاعبين من الناحية الفنية والبدنية، والوقوف على مدى جاهزيتهم قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

وكان الزمالك قد أنهى المرحلة الأولى من الإعداد الأسبوع الماضي، حيث أقيمت التدريبات على ملعب الكلية الحربية، وشهدت خوض الفريق مباراة ودية أمام فريق أورانج يوم الجمعة الماضي، والتي انتهت بفوز الزمالك بهدف دون مقابل.