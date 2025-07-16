سام مرسي يقترب من دوري خليجي

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي سيف زاهر، عن تطورات جديدة في مستقبل اللاعب المصري المحترف في إنجلترا سام مرسي، قائد فريق إيبسويتش تاون الإنجليزي، مشيرًا إلى اقترابه من خوض تجربة احترافية جديدة في الملاعب الخليجية، عبر بوابة نادي الكويت الكويتي.

سام مرسي يقترب من الدوري الكويتي

ونقل زاهر عبر حساباته الرسمية تصريحات نقلًا عن تقارير صحفية موثوقة، أكد فيها أن سام مرسي قد أبدى موافقته المبدئية على عرض نادي الكويت الكويتي، كما أن ناديه الإنجليزي إيبسويتش تاون أعطى الضوء الأخضر للموافقة على العرض المالي المقدم، تمهيدًا لإتمام الصفقة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضح زاهر أن اللاعب ينظر إلى العرض القادم من الكويت باعتباره فرصة مهمة لتحسين أوضاعه المعيشية هو وعائلته، وهو ما عزز من رغبته في خوض هذه الخطوة الجديدة، رغم ارتباطه القوي بالدوري الإنجليزي.

وأضافت التقارير أن الصفقة قد تصل إلى مراحلها النهائية خلال الأيام القليلة المقبلة، في ظل التفاهم الواضح بين كافة الأطراف، مما يُمهّد لإعلان الصفقة رسميًا في وقت قريب، ليبدأ سام مرسي مرحلة جديدة من مسيرته الاحترافية داخل الملاعب الخليجية.