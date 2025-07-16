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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي كريم حسن شحاتة، عن تحركات إدارة النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث أكد أن القلعة الحمراء تضع ضمن أولوياتها التعاقد مع ظهير أيسر أجنبي تحت السن، في إطار خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم استعدادًا للموسم الجديد.

الأهلي يخطط لضم ظهير أيسر أجنبي تحت السن بطلب من ريبيرو

وخلال تقديمه لبرنامج «كورة كل يوم» على شاشة قناة الحياة، أوضح كريم أن الإدارة الحمراء تسعى بجدية لتلبية متطلبات المدير الفني خوسيه ريبيرو، والذي قدم قائمة باحتياجاته الفنية، تضمنت طلبًا واضحًا بالتعاقد مع ظهير أيسر شاب يمتلك قدرات فنية عالية ويمكنه تقديم الإضافة على المدى القريب والبعيد.

وأشار الإعلامي إلى أن لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي بدأت بالفعل دراسة عدد من السير الذاتية للاعبين في هذا المركز، ممن تنطبق عليهم الشروط الفنية والبدنية والسن المحدد، تمهيدًا لاختيار الأنسب لأسلوب لعب ريبيرو.

ومن المتوقع أن تشهد الأيام القليلة المقبلة تحركات مكثفة من لجنة التعاقدات، من أجل التوصل لاتفاق رسمي مع اللاعب المستهدف، وحسم الصفقة قبل انطلاق المعسكر الإعدادي للموسم الجديد، بما يمنح الجهاز الفني فرصة كافية لدمج اللاعب الجديد في خططه التكتيكية.

ويأتي هذا التحرك ضمن خطة شاملة وضعتها إدارة الكرة في الأهلي، تهدف إلى تجديد دماء الفريق وتعزيز المراكز التي تحتاج للدعم، خاصة في ظل المشاركات القوية التي تنتظر الفريق على الصعيدين المحلي والقاري خلال الموسم المقبل.