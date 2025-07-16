نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تفاصيل مفاوضات بيراميدز لضم حمدي فتحي من الوكرة القطري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن آخر المستجدات المتعلقة بمستقبل اللاعب حمدي فتحي، نجم وسط نادي الوكرة القطري، في ظل الحديث المتزايد عن اقتراب انتقاله إلى نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

موقف حمدي فتحي من مفاوضات بيراميدز

وقال شوبير، خلال تصريحاته في برنامجه، إنه تواصل مع مصادر مقربة من اللاعب وإدارة نادي الوكرة، حيث أوضح: "طرحت تساؤلًا مباشرًا: هل هناك مفاوضات مع حمدي فتحي؟ وجاء الرد بالإيجاب. وبسؤال اللاعب نفسه عن موقفه من الانتقال لبيراميدز، اكتفى بالقول: أنا لاعب محترف، وأي حديث عن مستقبلي يجب أن يتم عبر نادي الوكرة".

وأضاف شوبير أن حمدي فتحي، الذي يُعد من العناصر الأساسية في صفوف منتخب مصر، لم يُقصّر في مسيرته مع النادي الأهلي قبل رحيله، مشيرًا إلى أن ظروف المرحلة الحالية جعلته خارج حسابات الفريق الأحمر، لكنه لا يزال من اللاعبين المميزين في مركزه.

وفي السياق ذاته، خرج محمد فهد، المتحدث الرسمي لنادي الوكرة القطري، بتصريحات أكد خلالها أن ناديه بالفعل تلقى عرضًا رسميًا من نادي بيراميدز لضم اللاعب خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال المتحدث باسم الوكرة: "نعم، تلقينا عرضًا من نادي بيراميدز لضم اللاعب حمدي فتحي، ونؤكد أن العرض لا يزال قيد الدراسة في الوقت الحالي، ولم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأنه بعد".

وتأتي هذه التطورات وسط اهتمام متزايد من جانب بيراميدز لتدعيم خط وسطه بلاعب يمتلك خبرات كبيرة محليًا ودوليًا، وهو ما يجعل حمدي فتحي هدفًا جذابًا للنادي في الفترة المقبلة.

ومن المتوقع أن يتم حسم الملف خلال الأيام القادمة، خاصة في ظل جدية المفاوضات ورغبة بيراميدز في إنهاء الصفقة مبكرًا استعدادًا للموسم الجديد.