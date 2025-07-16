عاجل.. نجم الأهلي يقترب من الرحيل عبر بوابة دوري عربي

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن آخر تطورات ملف رحيل اللاعب المغربي رضا سليم، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل وجود اهتمام من عدد من الأندية بالتعاقد معه.

رضا سليم يقترب من الرحيل عن الأهلي

وخلال تصريحاته عبر قناة «الأهلي»، أوضح شوبير أن مستقبل رضا سليم مع القلعة الحمراء لا يزال قيد التقييم، مؤكدًا: "حتى الآن لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن مصير رضا سليم، ولكن اللاعب يمتلك عرضين رسميين من الدوري المغربي، أحدهما من نادي الوداد الرياضي، وينتظر الأهلي البت في الأمر لحسم موقفه من الاستمرار أو الرحيل".

وأشار شوبير إلى أن النادي يجري حاليًا مناقشات داخلية لدراسة العروض المقدمة، بالتنسيق مع الجهاز الفني، لاتخاذ القرار الذي يتماشى مع مصلحة الفريق الفنية والمادية.

ويذكر أن رضا سليم كان قد غاب عن المشاركة مع الفريق في الفترة الماضية، بعد أن تعرض لإصابة قوية تمثلت في قطع جزئي بالغضروف الخارجي للركبة اليسرى، ما استدعى استبعاده من القائمة حتى اكتمال تعافيه.

ويأتي الحديث عن احتمالية رحيله في ظل سعي الأهلي لإعادة هيكلة صفوفه خلال الميركاتو الصيفي، وتحديد احتياجات الفريق الفعلية للموسم الجديد، خاصة مع تزايد عدد اللاعبين الأجانب في صفوف الفريق.