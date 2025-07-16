خورخي جيسوس يطلب التعاقد مع صفقة جديدة للنصر.. والإدارة تتحرك

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أحمد جودة - القاهرة - طلب المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس، المدرب الجديد لفريق النصر السعودي، التعاقد مع النجم البرازيلي آيرتون لوكاس، الظهير الأيسر لفريق فلامنجو البرازيلي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في إطار سعيه لتعزيز صفوف الفريق وتدعيم بعض المراكز التي تحتاج إلى دعم قبل انطلاق الموسم الجديد.

خورخي جيسوس يطلب التعاقد مع صفقة جديدة للنصر

وبحسب ما أوردته صحيفة "الميدان السعودية"، فإن إدارة نادي النصر بدأت بالفعل التحرك نحو حسم الصفقة، بعد أن تلقّت توصية مباشرة من المدرب جيسوس، الذي يرى في آيرتون لوكاس خيارًا مثاليًا لشغل مركز الظهير الأيسر، لما يتمتع به من إمكانيات فنية كبيرة وخبرة عالية.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك مفاوضات جارية حاليًا بين كافة الأطراف، تشمل إدارة النصر ونادي فلامنجو ووكيل اللاعب، بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي يضمن انضمام اللاعب إلى صفوف "العالمي" خلال الأيام المقبلة.

ويأتي هذا التحرك في إطار خطة شاملة من قبل إدارة النصر، تهدف إلى تدعيم الفريق بعدد من الصفقات النوعية تلبيةً لمتطلبات المدير الفني خورخي جيسوس، الذي يسعى لبناء فريق قوي ومتكامل قادر على المنافسة على كافة البطولات المحلية والقارية.

وفي هذا السياق، نجحت إدارة النادي بالفعل في إبرام عدد من التعاقدات خلال الفترة الماضية، كان أبرزها ضم المدافع نادر الشراري، بالإضافة إلى اللاعب عبدالملك الجابر، وذلك ضمن جهود النصر لتجهيز قائمة قوية تخوض بها تحديات الموسم الجديد.

ويُنتظر أن يشهد الميركاتو الصيفي مزيدًا من التحركات من جانب النصر، في ظل رغبة الإدارة في الاستجابة الكاملة لرؤية المدرب البرتغالي، الذي يمتلك طموحات كبيرة ويأمل في قيادة الفريق إلى منصات التتويج، سواء على المستوى المحلي أو القاري.