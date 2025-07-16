أحمد بلحاج يهاجم الزمالك: كنت أواجه أزمة جديدة يوميًا وخصوصيتي كانت منتهكة

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أحمد جودة - القاهرة - أطلق اللاعب المغربي أحمد بلحاج، نجم نادي الزمالك السابق ولاعب سيراميكا كليوباترا الحالي، هجومًا لاذعًا على إدارة القلعة البيضاء، كاشفًا عن حجم المعاناة التي عاشها خلال فترة تواجده داخل الفريق، والتي وصفها بأنها كانت بعيدة تمامًا عن أجواء الاحتراف.

أحمد بلحاج يهاجم الزمالك في تصريحات مثيرة

وفي تصريحات أدلى بها لقناة «أون سبورت»، قال بلحاج: "أثناء وجودي في الزمالك، كنت أستيقظ كل يوم على مشكلة جديدة تواجهني قبل حتى الوصول إلى التمرين. الوضع لم يكن طبيعيًا على الإطلاق، وكأن الأزمات لا تنتهي".

وسلط بلحاج الضوء على ما وصفه بـ "انعدام الخصوصية والتسيب الإداري" داخل النادي، موضحًا أن تفاصيل عقود اللاعبين كانت تتسرب بشكل مستمر إلى وسائل التواصل الاجتماعي دون أي ضوابط، الأمر الذي تسبب في موجات من الانتقادات الجماهيرية تجاه اللاعبين.

وأضاف: "كنت أُفاجأ أحيانًا بنشر عقدي أو عقد أحد زملائي على فيسبوك، والناس تتحدث عن رواتبنا وتنتقدنا دون معرفة الظروف التي نمر بها. كيف يحدث ذلك في نادٍ كبير مثل الزمالك؟ لم أشعر بوجود أي احترافية أو احترام لخصوصية اللاعب".

وأشار بلحاج إلى أن هذه التسريبات كانت تسبب ضغوطًا نفسية كبيرة على اللاعبين، مؤكدًا: "الناس كانت ترى الأرقام وتبدأ في الهجوم علينا، دون معرفة التفاصيل الحقيقية، وهذا أثر بشكل سلبي على الحالة النفسية للفريق".

وعن تجربته الحالية مع نادي سيراميكا كليوباترا، أشاد بلحاج بالأجواء التنظيمية والاحترافية داخل الفريق، قائلًا: "في سيراميكا، من المستحيل أن يخرج أي مسؤول للحديث عن لاعب في الإعلام أو عبر مواقع التواصل، سواء بالإيجاب أو السلب. هناك احترام كبير للعقود وخصوصية اللاعبين، وهو ما يجعل البيئة صحية ومثالية للعمل".