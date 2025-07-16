عاجل.. ممدوح عباس يتحرك لبحث عودة مصطفى محمد للزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي الرياضي كريم حسن شحاتة عن تحرك جاد من ممدوح عباس، الرئيس الأسبق لنادي الزمالك، بهدف إعادة النجم الدولي مصطفى محمد، لاعب فريق نانت الفرنسي، إلى صفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

هل يعود مصطفى محمد للزمالك؟

ويأتي هذا التحرك في إطار المساعي المكثفة التي تبذلها إدارة نادي الزمالك لتدعيم صفوف الفريق بعدد من الصفقات القوية، استعدادًا لخوض الموسم الكروي الجديد 2025-2026، والذي سيشهد مشاركة النادي في عدة بطولات محلية وقارية، تتطلب تعزيز جميع المراكز بلاعبين على أعلى مستوى.

وخلال تقديمه لحلقة من برنامجه الرياضي المذاع على قناة «الحياة»، صرّح الإعلامي كريم حسن شحاتة قائلًا: «ممدوح عباس كان قد وعد جماهير الزمالك بصفقتين من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية، وفي هذا السياق، قام بالتواصل مع مصطفى محمد، مهاجم نادي نانت الفرنسي ولاعب الزمالك السابق، لإقناعه بالعودة مرة أخرى إلى صفوف الفارس الأبيض».

موقف مصطفى محمد من العودة إلى الزمالك

فيما يتعلق بموقف اللاعب نفسه، أوضح كريم شحاتة أن مصطفى محمد لا يزال مرتبطًا بخوض تجربة الاحتراف الأوروبي، حيث يسعى لمواصلة مسيرته الكروية بالخارج، خاصة بعد أن أثبت نفسه في الملاعب الفرنسية من خلال مشاركته مع فريق نانت.

وأشار شحاتة إلى أن اللاعب يتمتع بعقلية احترافية ويطمح للاستمرار في أوروبا من أجل تطوير مستواه الفني والبدني، إلى جانب تعزيز فرصه في التواجد ضمن صفوف المنتخب الوطني خلال الاستحقاقات الدولية المقبلة.