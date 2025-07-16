نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أزمة رحيل وسام أبو علي عن الأهلي تشتعل.. تطور جديد بعد تمرد "الفدائي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لا تزال أزمة اللاعب وسام أبو علي تتصدر المشهد داخل النادي الأهلي، في ظل إصراره الواضح على مغادرة القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الحالية، خاصة مع تلقيه عدة عروض احترافية، أبرزها من الدوري الأمريكي.

أزمة رحيل وسام أبو علي عن الأهلي تشتعل

وبحسب تقارير إعلامية، فإن وسام أبو علي يتمسك بالرحيل إلى نادي كولومبوس كرو الأمريكي، وقد اتخذ اللاعب موقفًا حاسمًا، إذ امتنع عن حضور القياسات والفحوصات الطبية المقررة قبل انطلاق معسكر الفريق، مدعيًا تعرضه لإصابة، ما اعتبره البعض نوعًا من التمرد والضغط على الإدارة لتسهيل انتقاله.

وفي هذا السياق، كشف الإعلامي إبراهيم عبدالجواد عبر برنامج على قناة «أون تايم سبورتس»، أن وكيل أعمال وسام أبو علي قدم وعودًا لإدارة الأهلي برفع العرض المالي المقدم من نادي كولومبوس إلى 8.5 مليون دولار، وهو المبلغ الذي حدده الأهلي كشرط أساسي للموافقة على بيع اللاعب.

ومن جانبه، أبدى النادي الأهلي انفتاحًا تجاه فكرة رحيل اللاعب، شريطة وصول عرض رسمي يُلبي المطالب المالية للنادي، مؤكدًا أنه لا يتمسك ببقاء اللاعب إذا ما تحقق المقابل المالي المناسب.

وهكذا، تستمر فصول أزمة رحيل وسام أبو علي، بين رغبة اللاعب القوية في خوض تجربة جديدة بالدوري الأمريكي، وتمسك الأهلي بتحقيق أكبر استفادة مالية من الصفقة، وسط ترقب جماهيري وإعلامي واسع لمصير هذه الأزمة التي باتت حديث الوسط الرياضي في الأيام الأخيرة.