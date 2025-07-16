نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحكم محمد الحنفي يكشف لأول مرة عن سبب اعتزاله ووجهته المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الحكم محمد الحنفي لبرنامج كورة كل يوم الذى يذاع على شاشة قناة الحياة في أول ظهور إعلامي عن أسباب اعتزاله التحكيم.

الحكم محمد الحنفي يكشف لأول مرة عن سبب اعتزاله

وقال الحنفي، أن قرار الإعتزال من أصعب القرارات فى حياتى، وخاصة أنني استمرت في مشوار التحكيمي 24 عاما، ما بينها 18 عاما في الدوري الممتاز.

وواصل الحنفي: راضى عن مشواري التحكيمى، ولن استطيع أن اقدم أكثر مما قدمته في التحكيم، ولذلك اتخذت قرار الإعتزال.

وعن وجهته المقبلة، أكد محمد الحنفي: أتمني أن يكون له دور في لجنة الحكام، ولن اتاخر لحظة في خدمة أسرة التحكيم.