نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جرانيت تشاكا يقترب من الدوري السعودي.. اتفاق شخصي مع نادي نيوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت شبكة "سكاي سبورت ألمانيا" أن لاعب وسط منتخب سويسرا، جرانيت تشاكا، قد توصل إلى اتفاق شخصي مع نادي نيوم السعودي للانضمام إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الحالية.

ويتبقى فقط توصل نادي نيوم لاتفاق رسمي مع باير ليفركوزن الألماني، نادي اللاعب الحالي، بشأن قيمة الصفقة، لإتمام انتقال النجم البالغ من العمر 32 عامًا إلى دوري روشن السعودي.

ويعد تشاكا أحد أبرز لاعبي خط الوسط في أوروبا خلال السنوات الأخيرة، حيث سبق له تمثيل أندية أرسنال وبوروسيا مونشنجلادباخ، قبل أن ينضم إلى باير ليفركوزن ويقوده لتحقيق لقب الدوري الألماني الموسم الماضي.

في حال إتمام الصفقة، سيكون تشاكا من الأسماء البارزة الجديدة التي تنضم لموجة الانتقالات القوية في الدوري السعودي هذا الصيف.