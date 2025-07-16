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أحمد جودة - القاهرة - يستعد بيير إيميريك أوباميانج، مهاجم منتخب الجابون السابق ونجم أرسنال الأسبق، لمغادرة نادي القادسية السعودي بعد موسم واحد فقط، من أجل العودة إلى الملاعب الأوروبية عبر بوابة نادي مارسيليا الفرنسي، حسبما كشفت صحيفة "لا بروفانس" الفرنسية.

أوباميانج يعود إلى أوروبا.. المهاجم الجابوني يقترب من الانضمام إلى مارسيليا

أوباميانج، صاحب الـ36 عامًا، قرر إنهاء تجربته في دوري روشن السعودي مبكرًا، بعدما انضم إلى القادسية قادمًا من تشيلسي الإنجليزي. ويأتي قرار الرحيل في ظل اهتمام مارسيليا بخدماته، في إطار خطة النادي لتعزيز خط الهجوم بلاعبين ذوي خبرة كبيرة استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد محليًا وأوروبيًا.

ويمتلك أوباميانج سجلًا حافلًا في أوروبا، إذ تألق سابقًا بقميص بوروسيا دورتموند الألماني، قبل أن يخطف الأنظار في الدوري الإنجليزي الممتاز مع أرسنال، ثم خاض فترة قصيرة مع برشلونة الإسباني، ومنه إلى تشيلسي.

من المتوقع أن يخضع اللاعب للفحوصات الطبية خلال الأيام المقبلة تمهيدًا لتوقيع العقود الرسمية، حال التوصل لاتفاق نهائي بين الطرفين.