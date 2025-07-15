نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر (فيفا) يعلن موعد بيع تذاكر كأس العالم 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، يوم الثلاثاء، أنه بإمكان الجماهير الراغبة في حضور مباريات كأس العالم العام المقبل 2026 التقدم بطلب شراء التذاكر اعتبارا من يوم 10 سبتمبر المقبل.

ومن المقرر أن تبدأ أول فترة لحجز التذاكر، وإجراء القرعة عليها في هذا اليوم.

ويجب على المهتمين بشراء تذاكر البطولة التي ستقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، إنشاء بطاقة "فيفا آي دي "على الموقع الرسمي الإلكتروني للاتحاد الدولي لكرة القدم.

ونصح (فيفا) الجمهور بالقيام بهذه الخطوة في أقرب وقت ممكن.

وتقرر أن تُباع التذاكر على عدة مراحل حتى المباراة النهائية يوم الأحد 19 يوليو 2026.

ومن المتوقع أن تجذب البطولة 5ر6 مليون مشجع، حيث ستقام بمشاركة 48 منتخبا تتنافس في 104 مباريات بثلاث دول، في أكبر نسخة للمونديال.

ومن المنتظر أيضا أن يتجاوز طلب تذاكر مباريات المنتخبات الكبرى أو مباريات الأدوار الإقصائية المهمة، العدد المعروض من التذاكر.

تم بالفعل تخصيص بعض التذاكر، حيث طرح (فيفا) تذاكر مشتركة لكأس العالم للأندية وكأس العالم، في محاولة من الاتحاد الدولي لكرة القدم لرفع مبيعات تذاكر بطولة الأندية التي اختتمت مؤخرا في أميركا.

ولم يتضح بعد هوية المنتخبات المشاركة وأين ومتى ستلعب، علما بأن قرعة البطولة ستسحب في أوائل ديسمبر المقبل، ولم يعلن (فيفا) بعد عن موعد ومكان إقامة الحفل.