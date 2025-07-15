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أحمد جودة - القاهرة - أفادت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن نادي مانشستر يونايتد قد تواصل رسميًا مع نادي ليون الفرنسي للاستفسار عن مدى توافر خدمات لاعب الوسط الفرنسي كورنتين توليسو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

مانشستر يونايتد يُغازل بطل مونديال 2018.. هل يوافق ليون؟

ويبلغ توليسو من العمر 30 عامًا، ويمتلك خبرات واسعة سواء على مستوى الدوري الفرنسي أو الأوروبي، حيث سبق له اللعب مع بايرن ميونيخ الألماني، وكان جزءًا من قائمة المنتخب الفرنسي المتوجة بكأس العالم 2018.

يأتي هذا التحرك من إدارة مانشستر في ظل سعي الفريق لتعزيز خط الوسط بعنصر خبرة يمكنه المساهمة في تحقيق التوازن بين الدفاع والهجوم، خاصة مع الغموض الذي يحيط بمستقبل بعض لاعبي الوسط الحاليين في أولد ترافورد.

ورغم أن توليسو لا يُعد من أبرز الأسماء المتداولة هذا الصيف، إلا أن يونايتد يبدو مهتمًا بضم لاعب جاهز بدنيًا ويمتلك القدرة على التأقلم سريعًا مع متطلبات الدوري الإنجليزي الممتاز.